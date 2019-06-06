Путін запропонував Британії забути про отруєння Скрипалів

В офісі Терези Мей Москві запропонували змінити своє “агресивне і дестабілізуючий поведінка”.

Президент Росії сподівається, що наступний прем’єр-міністр Великобританії забуде про отруєння колишнього офіцера ГРУ Росії Сергія Скрипаля, щоб поліпшити зіпсовані відносини між державами. Про це Путін заявив, виступаючи перед ЗМІ в кулуарах економічного форуму в Санкт-Петербурзі, передає Reuters. “Коли все сказано і зроблено, нам потрібно перегорнути цю сторінку, пов’язану зі шпигунами і замахами на вбивство”, – сказав Путін, назвавши Сергія Скрипаля шпигуном Лондона.

“Він ваш агент, а не наш. Це означає, що ви шпигували за нами, і мені важко сказати, що з ним сталося згодом. Ми повинні забути про все це в кінцевому підсумку”, – сказав президент Росії. В офісі прем’єр-міністра Британії Терези Мей, яка йде у відставку, відповіли, що відносини між Великобританією і Росією можуть покращитися тільки тоді, коли Москва змінить своє “агресивне і дестабілізуючий поведінка”. “Ми будемо продовжувати взаємодіяти з Росією з питань міжнародної безпеки, оскільки це відповідає національним інтересам Великобританії… Проте прем’єр-міністр неодноразово давала зрозуміти, що у нас можуть бути інші відносини, тільки якщо Росія змінить свою поведінку”, – заявила спікер Терези Мей.

Довідка.

За даними Лондона, за отруєнням Скрипалів стоїть Росія, а виконавцями злочину виявилися офіцери ГРУ – “Олександр Петров” і “Руслан Боширов” (справжні імена – Анатолій Чепіга і Олександр Мишкін). Москва заперечує звинувачення. Наприкінці вересня ЗМІ повідомляли, що британська поліція виявила третього підозрюваного, яким виявився громадянин Росії з вигаданим іменем “Сергій Федотов”.