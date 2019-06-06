Під будинком Гладковського палили фаєри, він попросив силовиків покарати активістів

У Козині під Києвом кілька десятків молодих людей палили шини і димові шашки біля будинку колишнього президента Петра Порошенка та біля будинку колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

У соціальних мережах повідомляють, що учасники акції вимагали арешту екс-президента і Гладковського через «причетності до розкрадань в Укроборонпромі».

У свою чергу, Гладковський звернувся до Міністерства внутрішніх справ і Генеральної прокуратури з вимогою притягти до відповідальності активістів, які пікетували його будинок.

«Такі дії «псевдонаціоналістів» лише показують неспроможність правоохоронців забезпечити порядок на вулицях українських міст і демонструють безкарність для правопорушників», — повідомляє прес-служба Гладковського.

За словами колишнього першого заступника секретаря РНБО, «ніякого діла Гладковського не існує».

«Розслідування справ, в яких згадується прізвище мого сина, які, очевидно, були штучно скомпільовані з брехливих провокаційних фактів і продані за 30 срібняків, вже довели, що ніяка причетність мене і членів моєї сім’ї до будь-яких операціях не було встановлено», — йдеться в повідомленні.