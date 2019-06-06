В уряді пропонують підвищити мінімальні ціни на алкоголь

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонує підвищити мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на горілку на 10,7%, коньяк — на 9,1-9,5% і на вино — на 7,4-10,2%.

Як наголошується в пояснювальній записці до проекту постанови Кабінету міністрів України «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету міністрів України від 30 жовтня 2008 № 957», опублікованому на сайті міністерства, зокрема, передбачається підвищити ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби на 10,7%; віскі, ром і джин — на 7,3%; коньяк (бренді) — на 9,1-9,5% і вино — на 7,4-10,2%.

Необхідність підвищення цін обумовлена зростанням складових ціни на алкоголь через подорожчання компонентів виробництва: спирту, тари, комплектуючих, енергоносіїв.

«Тому на сьогодні розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам суб’єктів господарювання на виробництво і реалізацію алкогольних напоїв і потребує коригування», — сказано в пояснювальній записці.

Зазначається, що в якості бази розрахунків були використані звітні дані суб’єктів ринку алкогольних напоїв, скориговані з урахуванням прогнозного індексу цін виробників промислової продукції на 2018 рік.

Останній раз мінімальні ціни на алкоголь були підвищені у вересні 2018 року, сказано в документі.