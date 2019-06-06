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У Чернівцях сильна злива затопила залізничний вокзал: опубліковано фото і відео

06.06.2019

У Чернівцях після сильної зливи під водою опинилися низинні вулиці, а залізничний вокзал на вулиці Гагаріна перетворився у своєрідний острів.

Обласні синоптики тим часом запевняють, що навіть той факт, що за 20 хвилин у місті випало 16 мм опадів, не є чимось винятковим.

«Для порівняння: норма для першої декади червня — 41 мм. Злива інтенсивний, на метеорологічному мовою він називається „значним“», — повідомила начальник обласного центру з гідрометеорології Тетяна Негадайлова.

За інформацією місцевого видання Шпальта, під час зливи в місті перестали курсувати тролейбуси № 1, № 6 та № 8.

 
 

 

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