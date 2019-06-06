КСУ визнав неконституційним декларування для антикорупційних активістів

Суд виніс рішення, згідно з яким зобов’язання для антикорупційних активістів подавати декларації визнано неконституційним

Конституційний суд України (КСУ) визнав незаконним зобов’язання для антикорупційних активістів подавати електронні декларації.

Подання в суд направляла вона, а також група народних депутатів.

«Вважаю, що необхідність надання електронних декларацій про майновий стан робить суспільство, яке має відігравати роль органу контролю влади, залежним від неї», – написала вона.

Денисова підкреслює, що антикорупційні обмеження повинні бути передбачені тільки для чиновників, а такі зобов’язання для фізичних осіб суперечать конституційним правам людини і принципам верховенства права.