ГФС закрила справу на Савіка Шустера за несплату податків, – ЗМІ

Державна фіскальна служба (ГФС) вирішила закрити справу проти журналіста і телеведучого Савіка Шустера щодо його ухилення від сплати податків.

Про це повідомив адвокат Шустера Ярослав Романчук.

“Кримінальну справу закрито за відсутністю складу злочину”, – сказав він виданню. За словами адвоката, 5 червня ним було отримано відповідне рішення суду, хоча його винесли ще в кінці 2017 року. Як відомо, у квітні 2016 року ГФС повідомляла, що Шустер не надав до податкової інспекції декларацію про отримані доходи і ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб на суму понад 2,1 млн грн.

Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ГФС в Києві розслідувало кримінальну виробництво за ч. 2 і 3 ч. ст. 212 Кримінального кодексу України, за фактом умисного ухилення від сплати податків стосовно громадянина Канади Шустера та відносно службових осіб ТОВ “Савік Шустер Студія”.

“У рамках провадження планується проведення податкової перевірки Шустера С. щодо повноти сплати податків з суми неповернутої позики”, – йдеться в його повідомленні.