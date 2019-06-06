5 причин взяти тварину із притулку

А ви знали, що практика надання допомоги безпритульним тваринам сягає корінням аж у 17-те століття?

У 1695 році перший з відомих будинків для безпритульних собак з’явився у Японії, а вже наприкінці 18-го століття такі заклади почали відкривати у США та Великій Британії.

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В Україні працює 10 комунальних притулків у семи містах. Цього для такої великої країни недостатньо, тож не у всіх з нині існуючих притулків є свої приміщення – часто волонтери тримають тварин у себе вдома, поки підшукують їм нових господарів.

Якщо ви давно думаєте про те, щоб взяти собі домашнього улюбленця, то наважуйтеся!

Художниця Женя Олійник у цікавій формі наводить п’ять причин взяти тварину із притулку.

НЕ “КІТ У МІШКУ”

НЕ “КІТ У МІШКУ”

Знаєте, кого берете. Ніколи не вгадаєш, яким виросте цуценя чи кошеня навіть із найкращою родоводом. Зате в притулку можна познайомитись із дорослою твариною з ідеальним для вас характером.

ЦЕ БЕЗКОШТОВНО

ЦЕ БЕЗКОШТОВНО

Заощадите гроші. Тварину з притулку можна взяти безкоштовно.

ДОРОСЛА СОБАКА – НЕ ЦУЦЕНЯ

ДОРОСЛА СОБАКА – НЕ ЦУЦЕНЯ

Ваш будинок вціліє. На відміну від цуценят, дорослі тварини, як правило, вже не прагнуть з’їсти ваші шпалери, диван і улюблені капці.

ЗАВЖДИ БУДЕ З КИМ ПОРАДИТИСЬ

ЗАВЖДИ БУДЕ З КИМ ПОРАДИТИСЬ

У разі проблем завжди можна проконсультуватися з працівниками притулку.

Тварини з притулків справді мають більше проблем зі здоров’ям, проте у вас завжди буде з ким порадитись щодо лікування чи догляду.

ПЛЮС ДО ВАШОЇ КАРМИ

ПЛЮС ДО ВАШОЇ КАРМИ

Це благородно. Беручи тварину з притулку, ви не сприяєте незаконній торгівлі тваринами, рятуєте життя та звільняєте місце для іншої тварини, якій потрібна турбота.

Джерело – life.pravda

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