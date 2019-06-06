Бойовики знищили черговий вантажівка ВСУ, загинули люди

Буквально днями російські найманці оприлюднили в Мережі відео, на якому відображено, як вони знищують вантажівка Збройних сил України, який четвертого червня перевозив на лінії розмежування продукти харчування. В результаті атаки ворожих сил загинули два українських захисника.

Більш того, останнім часом в Інтернеті було опубліковано ще одне відео з вантажівкою Збройних сил України, який також був знищений ворожим ПТУРом. Раніше кадри знищення української військової техніки були оприлюднені блогером Necro Mancer з «Твіттер».

Згідно з даними джерел блогера, все сталося шістнадцятого лютого 2019 року. Тоді сили Операції об’єднаних сил понесли втрати у кількості однієї людини. Ще два бійці були поранені. Нагадаємо, раніше сьогодні ми вже повідомляли, що військові Збройних сил України під Маріуполем відправили до себе на батьківщину десятки російських найманців. Щоправда додому останні поїхали у складі «бригади-200».