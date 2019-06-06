Авіакомпанію в Україні позбавили права на перельоти: що трапилося

В Україні авіакомпанію YanAir («ЯнЭйр») тимчасово позбавили права на авіаперельоти з-за порушень в частині рівня безпеки.

Про це повідомив прес-центр Державної авіаційної служби, уточнивши, що сертифікат експлуатанта призупиняється 7 червня з 03:00 за київським часом.

«За результатами комплексної інспекційної перевірки авіакомпанії «ЯнЭйр» Державіаслужба виявила ряд зауважень (частина з яких критичні) в організації діяльності перевізника, які можуть негативно вплинути на безпеку польотів», – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що сертифікат експлуатанта може бути відновлено після усунення недоліків. Відповідна комісія проведе інспекційну перевірку, яка повинна свідчити про здібності авіаперевізника забезпечувати належний рівень безпеки.