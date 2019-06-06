Михайло Чужмир та інші. Корупційний багаж (екс)голови Конституційного суду

Як купка пройдисвітів впливає на глобальні політичні процеси.

Станіслав Шевчук (на фото вище), 14 травня зі скандалом вигнаний колегами з посади голови Конституційного суду, ще дасть про себе знати. Принаймні, він має всі підстави на це розраховувати, пишуть Андрій Карпінський і Ярослав Гармаш у своїй статті для CRiME і [гучних справ].

Судячи з порційно сливавшемуся в ЗМІ компромату на Шевчука, невдоволення суддів КСУ своїм «шефом» зріло не один місяць. Бунт в Конституційному суді перейшов у відкриту фазу 13 березня цього року – тоді судді Микола Мельник, Сергій Сас і Сліденко Ігор написали лист-звернення до своїх колег із закликом до відставки Шевчука.

Примітно, що в той же день (до речі, за тиждень до голосування в першому турі президентських виборів) Станіслав Шевчук провів зустріч з правою рукою Володимира Зеленського, а нині главою Адміністрації президента Андрієм Богданом

Однак є підстави вважати, що ці двоє обговорювали нагальні питання. Наприклад, питання співпраці голови органу влади, здатного нівелювати будь-який закон або підзаконний акт, з вірогідним новим гарантом Конституції.

Незважаючи на те, що на момент виборчої кампанії суттєві фальсифікації були неможливі з об’єктивних причин, маніпуляції з результатами волеизлияния, за логікою речей, можливі лише на користь кандидата від влади. А таким був Петро Порошенко. Тобто, у сказаному Шевчуком читався чіткий сигнал: якщо станеться диво, і виграє Порошенко, я його до присяги не наведу. Ніяк і ні за що.

Такий посил був пов’язаний не тільки і не стільки з бажанням Шевчука продемонструвати підтримку фаворита президентської гонки зі свого боку і заручитися підтримкою з боку без п’яти хвилин «гаранта» заради зміцнення особистої влади в Конституційному суді. Шевчука не могло не засмучувати досить прохолодне ставлення адміністрації Порошенка до потуг Станіслава Володимировича вибудувати в КСУ особисте «удільне князівство» (про це трохи нижче). А те, що підконтрольна Петру Олексійовичу Генпрокуратура мала якогось Рулава Одда, який є зовсім не плодом уяви Юрія Луценка, а рідним братом Станіслава Шевчука, останнього, мабуть, дуже сильно засмучувало.



Рулав Одд, він же Денис Шевчук, молодший брат Станіслава Шевчука

Коли і чому Денис Шевчук став Рулавом Оддом, не настільки важливо. Тут варто зайвий раз згадати, за що ГПУ «пресує» цього «казкового» персонажа.

Станіслав Шевчук та його переменивший личину брательник в коментарях і інтерв’ю (на які вони в останні місяці, м’яко кажучи, не скупляться) тиснуть на те, що кримінальне провадження за «Укрхімтрансаміаку» безпідставним і політично вмотивованим нібито «злочынный режим Порошенко» таким чином мстився Станіславу Шевчуку за його суто незалежну і непідкупну позицію на посаді голови Конституційного суду. Але «дисидентську» версію підточує той факт, що Одд «залетів», як мінімум, на півроку раніше, ніж його брат очолив Конституційний суд.

При цьому, як стверджують численні джерела, вже будучи підозрюваним у вельми серйозний фінансовий злочин, Денис Шевчук/Рулав Одд активно сприяв своєму братові Станіславу Шевчуку в побудові персональної «вертикалі влади» в Конституційному суді. А саме, проштовхуючи в апарат інституції вірних сім’ї Шевчуків людей.

Вже до початку цього року справами в Конституційному суді заправляла строката (і дуже «стрьомна») компанія підозрілих громадян, підібрана Рулавом Оддом для старшого братика (ми не будемо зупинятися на кожній персоні, лише пройдемося, на наш погляд, найбільш примітним).

Одну з ключових ролей у цієї «банди» грає загадковий персонаж Олег Синявський. Кар’єрний зліт цього громадянина відбувся в епоху пізнього Кучми», коли в Адміністрації президента щільно засів кум російського деспота Віктор Медведчук. Власне, саме АПУ Олег Синявський перейшов у Службу безпеки України, очоливши її Головне управління розвідки, а коли в країні з’явилася Служба зовнішньої розвідки (СЗР), керувати нею призначили того ж Синявського. Зазначимо, що майбутній куратор Конституційного суду проявив себе досить специфічним розвідником. Він і його підлеглі не стільки добували (вірніше, зовсім не добували) важливі для держави секретні відомості, скільки стежили за ворогами режиму Кучми і втілює цей режим Віктора Медведчука. Тобто, за опозиційними політиками і журналістами.



Віктор Медведчук і Леонід Кучма

Мабуть, найбільш видатною спецоперацією цього розвідника була організація викрадення з австрійської клініки медичної карти отруєний діоксином кандидата в президенти Віктора Ющенка.

Очевидно, що роль Синявського в Конституційному Суді при Шевчуку дуже схожа на ту, що грав його колишній шеф Медведчук при Кучмі – тотальний контроль і «решалово» (забігаючи наперед, відзначимо, що розвідник цю місію, схоже, з тріском провалив). Природно, суддям КСУ не дуже сподобалося, що цей «чорт» намагається ними зневажати.

Інший персонаж з «банди Шевчука», Денис Невядомський – особистість частково трагікомічна. Нині колишній суддя Київського районного суду Харкова нудним влітку 2013 року став героєм загальнонаціональних новин, влаштувавши бійку у фешенебельному харківському ресторані «Старгород». Інцидент не отримав би розголосу, якби Денис Невядомський не вибрав в якості спаринг-партнера бійці Державної служби охорони (зараз це Поліція охорони), прибулого припинити влаштований слуга Феміди дебош. Буйного суддю заспокоїли неабиякою порцією перцевого спрею, поклали обличчям в асфальт і закували в наручники. Вже на наступний день Денис Невядомський опинився в лікарні, де здавався дуже хворим і слабким, а затримали його правоохоронці – за ґратами, оскільки бешкетник володів суддівським імунітетом, тобто, застосовувати до нього силу – кримінальний злочин. Але раптово багато ЗМІ стали на бік «ментенков-безсрібників», з’ясувавши, що Денис Невядомський веде сибаритский спосіб життя, який явно не по кишені чесному слуги Феміди.



Денис Невядомський

Героєм новин Невядомський став знову вже в минулому році. 1 березня 2018-го суддя Київського райсуду Харкова Денис Невядомський «зарубав» обвинувальний акт прокуратури проти скандально відомого любителя «російського світу» Андрія Лесика, тим самим випустивши на волю цього активного сепаратиста.

Соратник Віктора Медведчука Андрій Лесик є підозрюваним у справі про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК). «За даними попереднього розслідування, що проводиться слідчими Служби безпеки України, будучи депутатом (Харківської міськради – прим. авт.), зазначена особа здійснювала заклики до зміни меж території держави», — підкреслили в прокуратурі.

Зокрема, в 2014 році, в розпал «російської весни», Андрій Лесик закликав харків’ян блокувати транспортні розв’язки, щоб не давати пересуватися по місту військовим силам правопорядку, а також провести незаконний «референдум» і не підкорятися вимогам законної влади.

«Обвинуваченим у справі є особа, якій пред’явлено обвинувачення по політичній справі, — заявив з приводу свого рішення суддя Невядомський. – До того ж, яке має опозиційні погляди. Не вважаю етичним обговорювати погляди цієї людини, оскільки насправді для цієї ситуації це не має ніякого значення». Денис Невядомський підкреслив, що у своєму рішенні «керувався Конституцією України, усталеної прецедентної практики ЄСПЛ, а також чинним КПК України і внутрішнім переконанням».

Загалом, у судді Невядомском проклюнулся запеклий «ватник» і поліз назовні. Що не пройшло повз уваги органів прокуратури. «Дуже сумно бачити, що кримінальне провадження за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність держави для окремих суддів є всього-навсього «політичною справою», — заявили обвинувачі. І відкрили щодо цього «законника» кримінальне провадження за фактом постановлення завідомо неправосудного рішення (ст. 375 КК).

Яка роль відводилася Невядомскому Рулавом Оддом в «конституційної бригаді» Станіслава Шевчука, чесно кажучи, нам не зовсім зрозуміло. Але що стосується іншого колоритного «бійця», то тут, здається, все більш-менш ясно.

Отже, знайомтеся – Михайло Чужмир.



Михайло Чужмир



Микола Присяжнюк

Інше питання, звідки Лабоженко Дмитро знає Чужмиря? Відповідь проста: по довгої та плідної роботи в Мінагрополітики часів Присяжнюка, де Лабоженко очолював Департамент з контролю апарату та роботи з персоналом (тобто, сидів на роздачі «хлібних» місць), а Чужмир дослужився до цілісного заступник міністра (координатора тіньових фінансових потоків).

Ціна питання тут колосальна, практично вимірювана, оскільки іноді мова йде мало не про глобальні речі. Природно, що людина, яка має такий вплив, як голова Конституційного суду, може отримати з свого становища чимало вигод. Тому не дивно, що рішення суддів КСУ про дострокове усунення свого голови стало для Станіслава Шевчука справжнім шоком (зазначимо, що у нього не просто відібрали посаду голови «титул», його взагалі вигнали з Конституційного суду).

Він пафосно заявив, що його колеги «вчинили тяжкий кримінальний злочин, пов’язаний з поваленням конституційного ладу», і звинуватив у події вже колишнього президента Петра Порошенка. «Закликаю всіх відповідальних і небайдужих громадян України об’єднатися для захисту нашого вибору, новообраного президента і Конституції», — підсумував Станіслав Шевчук, туманно натякаючи, що треба б його в Конституційний суд повернути.

В оточенні (на той момент ще не приведеного до присяги) президента Володимира Зеленського на вигнання Шевчука з КСУ відреагували зі спокійним байдужістю.

«Один з головних факторів – це особистісне неприйняття фігури Станіслава Шевчука як глави Конституційного суду іншими суддями КС, — заявив радник Володимира Зеленського і майбутній заступник глави АПУ Руслан Рябошапка. – Багато судді КС скаржилися на те, що самі процедури в КС здійснювалися не так, як це передбачено законом, а часто керувалися в ручному режимі головою суду, було багато інших процедурних порушень. Це все накопичувалося протягом певного періоду, і, зрештою, вилилося у таке рішення суддів КС».

Особливо Руслан Рябошапка зазначив, що «оперативним обранням нового голови КС Шаптали Наталі судді продемонстрували зрілість і свідомість, і таким чином не створили проблему для прийняття присяги новообраним президентом Зеленським».

Зі сказаного Рябошапкой можна зробити висновок, що «палацовий» переворот в КСУ для «зе!команди» не став несподіванкою, більше того, до моменту скандального вигнання Шевчука їх храму Феміди між суддями-бунтівниками і людьми Зеленського існували певні домовленості. Зокрема, перші запевнили останніх, що перешкод інавгурації нового «гаранта», про яких говорив Шевчук, з їхнього боку не буде.



Володимир Зеленський. Нарешті дали потриматися за булаву

Але Конституційний суд може створити Зеленському цілком реальну, а не надуману Станіславом Шевчуком проблему, визнавши указ президента про розпуск Верховної Ради неконституційним.

Поспішаючи позбутися від нелояльного парламенту і сформувати слухняний і керований, зе!команда сама себе загнала в досить небезпечну пастку. Правда, не без допомоги «Народного фронту» Арсенія Яценюка (має вплив на суддів КСУ), прихлопнувшего кришку цієї самої пастки. Депутати фракції колишнього прем’єр-міністра за кілька днів до видання указу про розпуск парламенту заявили про свій вихід із парламентської коаліції, тим самим офіційно припинивши її існування. Таким чином вони створили передумови для президента розпустити Верховну Раду відповідно до ч. 2 ст. 90 Конституції. Але не 21 травня, як це зробив Зеленський, а не раніше 17 червня (автоматично відсуваючи волевиявлення на серпень), оскільки, згідно згаданій конституційній нормі, президент має право розігнати парламент лише через місяць після смерті коаліції (і то, лише в тому випадку, якщо народним обранцям не вдасться збити нову коаліцію). У Зеленського, розпускаючи Раду і апелюючи до ч. 2 ст. 90 Конституції, послалися на те, що де-факто коаліція вже не існує давно, до того ж Верховну Раду не любить народ. Проігнорувавши той факт, що де-юре вона «накрилася» лише 17 травня.

Власне, цей нюанс і став приводом для звернення 62 депутатів Верховної Ради до Конституційного суду про неконституційність президентського указу про розпуск парламенту і дострокові вибори.

Здавалося б, якщо тут порушення Конституції і є, то мізерна. Адже навіть якщо б пре!дент не розігнав Раду, її повноваження і так закінчилися б лише через кілька місяців. Але тут, як кажуть, є одне «але».



Конституційний суд України

Зараз незрозуміло, чи буде це рішення негативним або позитивним для команди Зеленського – все стане зрозумілим день «Д». Але для «гідранта» поки зберігається ризик того, що Верховна Рада найближчим часом ухвалить закон про імпічмент президента (законопроект на цю тему самої «зе!команди» парламент прогнозовано провалив, але законопроекти вкрай неприємні для команди «гідранта» цілком можуть стати реальними законами).

Загалом, Станіслав Шевчук ще може себе показати. Як і що приєдналися до нього Михайло Чужмир та інші.