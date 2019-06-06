В Одеській області пронісся смерч

Гігантську воронку, засасывающую воду, помітили над озером біля міста Татарбунари.

В Одеській області недалеко від міста Татарбунари в четвер, 6 червня, пронісся смерч. Фото природного явища, зняті користувачем Наталією Жосан, опублікувала група Мої Татарбунари в Facebook.

«Погодне явище Смерч над озером Сасик! Це вже третій випадок такого природного явища в Одеській області за останній час», — йдеться в повідомленні.

Також у групі зазначили, що 23 травня біля аеропорту Одеса пронісся потужний смерч 100 метрів у висоту. Багато людей спостерігали за незвичним природним явищем, в тому числі шоковані працівники аеропорту.

Також в минулому році 17 червня в Одеській області спостерігали смерч в селі Приморське (Кілійський район).