Пресс-секретарь Зеленского неудачно пошутила с журналистами

Пресс-секретарь Зеленского неудачно ответила журналистам на своей странице в Twitter

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель неудачно пообщалась с журналистами на свей странице в Twitter и нарвалась на волну критики.Юлия Мендель вместе с Владимиром Зеленским на данный момент находится в Брюсселе. Она публикует заявления президента в социальных сетях. На странице в Facebook большинство ее записей – на украинском языке, а в Twitter – на английском.

Под постом о ПриватБанке журналисты попросили пресс-секретаря президента дублировать сообщения и на украинском языке и нарвались на очень странный ответ.

“Можу почати суржиком, спеціально для 5 каналу” – написала Юлия Мендель.

Позже она удалила свой ответ и написала другой, где порекомендовала также читать твиты на официальной странице президента в Twitter.

Такой ответ возмутил пользователей сети, и они напомнили Юлии Мендель, что она является пресс-секретарем украинского президента.

Вы забыли, что вы пресс-секретарь президента Украины? Или украинский язык не основной?

А почему пресс-секретарь главы державы использует не официальную транслитерацию в своем имени в соответствии с действующим постановлением Кабинета министров?

Позже Юлия Мендель в комментарии для издания “Буквы” сообщила, что данный твит был шуткой.

“Мы движемся в Европу, мы утвердили курс на евроинтеграцию. Мы декларируем то, что мы большая европейская страна, которая является большой по европейским ценностям. Я как спикер Президента веду Twitter на английском языке, Facebook – на украинском языке…И меня журналисты обвиняют в том, что я разговариваю на международном английском языке… Это смешно. Обвинение в мой адрес в хамстве является абсолютно безосновательным. Я ответила в шутку: если журналисты мне пишут на суржике, то и им ответить я тоже могу на суржике. Но это была шутка”, – сказала пресс-секретарь президента.

Джерло: РБК