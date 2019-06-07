Автобус з туристами потрапив в аварію в Дубаї, 15 осіб загинули – ЗМІ

Туристичний автобус, що повертався з Оману, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Дубаї, не менше 15 осіб загинуло (за іншими даними-17), ще 9 постраждали, повідомляють ЗМІ Об’єднаних Арабських Еміратів.

Інцидент стався в четвер близько 18.00 за місцевим часом на з’їзді з шосе шейха Зайда. Автобус повертався з туристами, ездившими в Оман на свято Ураза-Байрам, в ньому були 31 чоловік різних національностей. З незрозумілих поки причин автобус врізався в дорожній знак.

Тіла загиблих і всіх поранених доставили в госпіталь Рашида. Постраждалі перебувають у критичному стані, повідомляють ЗМІ.

Громадянство пасажирів уточнюється.