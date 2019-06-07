Медведчук не зумів об’єднатися з “Опозиційним блоком”

Віктор Медведчук заявив, що спільного походу на вибори його партії “Опозиційна платформа – за життя” та “Опозиційного блоку” не буде. Політичним силам не вдалося домовитися про об’єднання.

Про це він заявив 6 травня під час з’їзду своєї партії.

Також під час зібрання делегатів партії була озвучена перша десятка кандидатів. Ними стали: Юрій Бойко, Вадим Рабинович, Віктор Медведчук, Наталя Королевська, Сергій Льовочкін, Василь Німченко, Нестор Шуфрич, Сергій Ларін, Сергій Дунаїв, Тарас Козак.

Як інформує УП, до списку також можуть потрапити: колишній регіонал та “сірий кардинал” Києва Вадим Столар, сестра Сергія Льовочкіна Юлія Льовочкіна, Ігор Абрамов, Микола Скорик, Григорій Суркіс, Ігор Кісільов, Ренат Кузьмін.

Також на з’їзді Юрій Бойко озвучив плани партії “Опозиційна платформа – за життя” у парламенті. Це відміна закона про мову, відміна закону про освіту, відміна закону про люстрацію та декумунізацію, перейменування церков. А Сергій Льовочкін назвав ім’я їхнього кандидата в прем’єр-міністри – Юрія Бойка.

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