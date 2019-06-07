Погода на выходных не порадует украинцев теплом

В пятницу, 7 июня, ливни с грозами пройдут в западных областях Украины, местами – в южных. Вечером дожди приблизятся к востоку.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

“Дожди с грозами 7 июня наиболее вероятны в западных областях, местами в Одесской и Николаевской областях, а вечером в пятницу пройдут в Харьковской и Сумской областях”, – сообщила синоптик.

По словам Диденко, во время ночных дождей с грозами на севере и в центре, на остальной территории – без осадков.

При этом температура воздуха в Украине завтра ожидается +25…+30 градусов, а на выходных жара усилится до +28…+34 градусов.

В столице же в пятницу днем ​​- без существенных осадков. Температура воздуха достигнет +28 градусов, в дальнейшем повысится до +30 градусов и выше.

На выходных же в Киеве будет дождливо.

“8-9 июня в Киеве – локальные периодические дожди и жара, поберегите себя, держитесь ближе к цивилизации, потому что внезапная гроза может накрыть мгновенно”, – сообщила Диденко.

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