Прості поради для схуднення та здорового харчування

Правильне харчування – ціла наука, яка з кожним роком захоплює нових послідовників.

По-перше, важливіше того, що ви їсте, скільки ви їсте. Як відзначають дієтологи, люди дуже часто зациклюються на своєму раціоні, при цьому практично не контролюють кількість з’їденого. Безумовно, то що ви їсте має значення, але якщо ви постійно переїдайте – ніякий контроль раціону вам не допоможе.

По-друге, не можна виключати вуглеводи, потрібен баланс. Фахівці підкреслюють, що складні вуглеводи необхідні організму. Основне їхнє джерело – зернові культури. Перевагу варто надавати цільнозерновим продуктам, головне пам’ятати про перше правило.

По-третє, причина зайвих кілограмів в перекусах. Багато хто не вважають за прийом їжі цукерку або печиво з чаєм, сухарики або чипси з пивом. Список можна продовжувати нескінченно. Адже саме в перекусах і полягають зайві калорії. Якщо ви усвідомлюєте, що у вас є ця шкідлива звичка скористайтеся “правилом зеленого яблука”. Суть його в тому, що якщо вам захотілося перекусити, то дозвольте собі зелене яблуко. Носіть завжди з собою кілька штук.