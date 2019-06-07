Стало известно, когда в Раде примут законопроекты Зеленского

Верховная Рада сможет рассмотреть законы, предложенные президентом Владимиром Зеленским, после того, как будет принят избирательный кодекс. Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко в эфире телеканала 1+1, передает Корреспондент.

“В частности, закон об импичменте и закон о незаконном обогащении – они внесены в повестку дня и эти законы будут проголосованы сразу после избирательного кодекса еще на этой сессии” – заявила Геращенко.

Она выразила надежду, что законы будут вынесены на голосование в Раду еще в июле.

По ее словам, парламент движется в полном соответствии с регламентом ВР относительно тех законопроектов, которые поданы от президента.

Напомним, 6 июня народные депутаты Украины включили в повестку дня сессии Верховной Рады законопроект №10110-Д относительно незаконного обогащения. В то же время, для включения в повестку дня соответствующего президентского проекта закона №10110 об ответственности за незаконное обогащение не нашлось достаточного количества голосов парламентариев.

Как известно, 27 февраля Конституционный суд Украины опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, признав ее неконституционной. Согласно упраздненной статье УК Украины, государственные служащие должны были давать пояснения об источниках их доходов и доходов своих близких родственников. В случае, если чиновник не мог этого сделать, его должны были привлечь к уголовной ответственности.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!