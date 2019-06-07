Повінь – зміна системи

Menu
Close

Стало известно, когда в Раде примут законопроекты Зеленского

07.06.2019

Верховная Рада сможет рассмотреть законы, предложенные президентом Владимиром Зеленским, после того, как будет принят избирательный кодекс. Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко в эфире телеканала 1+1, передает Корреспондент.

“В частности, закон об импичменте и закон о незаконном обогащении – они внесены в повестку дня и эти законы будут проголосованы сразу после избирательного кодекса еще на этой сессии” – заявила Геращенко.

Она выразила надежду, что законы будут вынесены на голосование в Раду еще в июле.

По ее словам, парламент движется в полном соответствии с регламентом ВР относительно тех законопроектов, которые поданы от президента.

Напомним, 6 июня народные депутаты Украины включили в повестку дня сессии Верховной Рады законопроект №10110-Д относительно незаконного обогащения. В то же время, для включения в повестку дня соответствующего президентского проекта закона №10110 об ответственности за незаконное обогащение не нашлось достаточного количества голосов парламентариев.

Как известно, 27 февраля Конституционный суд Украины опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, признав ее неконституционной. Согласно упраздненной статье УК Украины, государственные служащие должны были давать пояснения об источниках их доходов и доходов своих близких родственников. В случае, если чиновник не мог этого сделать, его должны были привлечь к уголовной ответственности.

 

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!

Читайте також:   Український генерал заявив про плачевну ситуацію з ППО
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *