Вбивство «Сармата». Суд відпустив підозрюваного з-під варти

Михайло Сигида (скріншот)

Журналісти, які відстежували резонансна справа, ходили на суди, щоб «ретельно стежити за спробою витягти Михайла Сигиду з-під варти»

У ніч з 6 на 7 червня Печерський райсуд Києва відпустив під домашній арешт Михайла Сигиду — підозрюваного в організації вбивства бійця АТО і громадського активіста Віталія Олешко з позивним «Сармат». Про це у себе в Faceboоk повідомила журналіст програми «Схеми» Наталія Седлецька.

За її словами, Сигида — ключова людина, який міг би дати свідчення по справжньому замовнику вбивства.

«(Громадський) Резонанс ламав цей план. На цей раз все організували по-тихому, суду довелося сидіти посеред ночі. І вже завтра Сигида повинен відправитися в Бердянськ «під домашній арешт», — пише вона.

Журналіст пише, що друзі Олешко переконані: його вбили за протиборство з місцевою владою і нардепом Олександром Пономарьовим. Останнього ЗМІ називають тих, хто «за фактом контролює Бердянськ та місцеві силові структури».

31 липня 2018 року в Бердянську застрелили «Сармата». Сигида був затриманий в Бердянську 14 вересня 2018 року. Через три місяці затримали також Євгена Бродського: його підозрюють у замовленні вбивства.