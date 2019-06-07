Лікарі: симптоми інфаркту у жінок відрізняються від чоловічих

За словами лікарів, жінки часто не розуміють, що вони знаходяться в групі ризику через інфаркт міокарда, який загрожує їм, так як класичні симптоми інфаркту більше властиві чоловікам.Американські лікарі-кардіологи виступили в пресі з застереженням про те, що жінки, на відміну від чоловіків, в разі серцевих нападів не проявляють характерних симптомів. Наприклад, за їх даними, третина жінок з гострим коронарним синдромом (стан, що виникає у зв’язку з загостренням ішемічної хвороби серця) не мають класичних симптомів тяжкості в грудях.

З цієї причини представниці слабкої статі піддаються більшій небезпеці отримати неправильний діагноз і навіть виявляються схильними до того, щоб непомітно переносити інфаркт міокарда, стверджують лікарі.

За словами кардіолога Еріки Шварц, при захворюванні серця у жінок «біль у грудях буває не таким сильним, як у чоловіків, а також жінки можуть відчувати нежить, як при грипі».

Крім того, замість сильних і явних симптомів серцевих порушень, які відчувають чоловіки, у жінок про подібну патологію можуть говорити нетипові прояви – почуття тривожності, печія, задишка, біль в руках, щелепи, зуби або в спині.

Доктор Шварц зазначила, що навіть багато лікарів часом не сприймають симптоми, що спостерігаються у жінок, як показник наближення інфаркту – їх нерідко списують на прояви менопаузи. Лікар порадила жінкам стежити за своїм здоров’ям і бути уважними до будь-яких змін в організмі.