Американець виявив на Місяці по карті ВМС США «інопланетне місто»

Скотт Уорінг, відомий уфолог з Таїланду, виявив на Місяці гігантські будови, що здалися йому схожими на загадкове інопланетне місто. Досліднику вдалося розглянути конструкції, вивчаючи карти ВМС США.

Уфолог впевнений, прибульці «вирощують» такі великі структури, як літаючі тарілки, використовуючи методи просунутої біоінженерії. Інноваційні технології допомагають гуманоїдам, не напружуючись, будувати масштабні будівлі, зводити міста за короткий термін. Уорінг вважає представників позаземних цивілізацій занадто ледачими для ручної праці, але більш розумово розвинені, ніж люди.

Дослідник представив матеріал, де можна розгледіти об’єкт у вигляді заокругленої структури, на своєму офіційному сайті. Уфолог порівняв конструкцію з кишківником. Саме незвичайна форма будови змусила Уорінга припустити, що інопланетяни вміють вирощувати міста.

Більшість інтернет-користувачів погодилися з думкою дослідника, що грибоподібна структура на Місяці є плодом творіння прибульців. Деякі юзери вважають, загадковий хмарочос може служити гуманоїдам в якості злітно-посадкового майданчика для їх зорельотів. Скептики ж упевнені, на картах ВМС США зображені мінерали або льодовики