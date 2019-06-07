Повінь – зміна системи

Menu
Close

Названа хвороба, яка збільшує ризик інсульту на 30%

07.06.2019

Шведські вчені з Каролінського інституту в Стокгольмі виявили, що поява діабету у середньому віці збільшує ризик розвитку гострого порушення мозкового кровообігу.

Такі висновки вчених зі Швеції зробили на основі медичних записів 33 тисяч близнюків, які народилися в 1960-і роки, пише MedicalXpress.

З’ясувалося, що якщо діабет другого типу виявили у віці від 40 до 59 років, у таких людей ймовірність інсульту до 60 років виростала на 30%. Ці дані порівнювали з станом здоров’я людей, яким не ставили діагноз діабет.

Діабет – симптоми

  • Постійне відчуття голоду.
  • Хронічна втома.
  • Сухість шкіри.
  • Постійна спрага.
  • Сповільнене загоєння ран.

Можливо, це пов’язано з тим, що діабет запускає процеси накопичення цукру і жирних часток в кровоносних судинах, через що звужуються артерії, що постачають кров до мозку.

Люди без діабету також вдвічі менше мали патологічний процес звуження артерій в мозку, який є основною причиною інсульту.

Вчені досліджували близнюків, щоб виключити генетичні або спадкові фактори ризику мозкових порушень.

Читайте також:   Французький архієпископ отримав умовний термін за "прикриття" педофіла
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *