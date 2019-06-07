Симонян госпіталізували після того, як Соболь спробувала взяти у нього коментар

Головний редактор МІА «Росія сьогодні» і телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян, яка очікує народження дитини, госпіталізована після того, як юрист Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь спробувала взяти у нього коментар. Відео зустрічі в редакції «Ехо Москви» Соболь опублікувала у своєму акаунті в Twitter. Симонян на запитання щодо недавнього розслідування опозиціонера Олексія Навального про те, що мер Москви Сергій Собянін роздає квартири черговиків своїм підлеглим, відповідати відмовилася.

«Я думаю, Любов, що потрібно домовлятися про інтерв’ю, як годиться, через прес-службу», — сказала головний редактор RT, попросивши співробітників радіостанції її «ізолювати», тому що їй «не можна нервувати».

«Красива, між іншим, дівчина. Але харрасить вагітних жінок коридорами радіостанції — не кращий метод ведення передвиборчої кампанії. І для карми недобре», — написала Симоньян у своєму телеграм-каналі.

Програма «Все складно», в якій планувала брати участь головний редактор МІА «Росія сьогодні», була скасована через госпіталізації Симоньян.

«Не знаю [наскільки все серйозно] лікарі сказали, що треба залишатися в лікарні. Поки мене госпіталізують на добу… Загроза переривання вагітності, що може бути на 18 тижні?» — заявила редактор «Інтерфаксу».

Головний редактор радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов вибачився за те, що трапилося в офісі його ЗМІ. «Я приношу вибачення Маргарита Симоньян за те, що сталося з нею на радіостанції „Ехо Москви“. Бажаю їй якнайшвидшого одужання. Я приношу вибачення тим нашим слухачам, які хотіли почути передачу „Все складно“ і очікування яких були обмануті. Я жалкую», — написав Венедиктов у своєму телеграм-каналі.

Напередодні Навальний опублікував дослідження, в якому стверджується, що в житловому комплексі в центрі Москви, який столична влада планували віддати молодим сім’ям і тим, хто стояв у черзі на отримання житла, оселилися чиновники московської мерії.

Нагадаємо, юрист ФБК Любов Соболь подала у виборчком документи як самовисуванець на вибори в Мосміськдуму по 43-му виборчому округу, куди входять Пресненський район, Хамовники і Арбат.