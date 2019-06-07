Московські чиновники відмовилися публікувати відомості про доходи Міхалкова

Департамент культури російської столиці приховав декларацію режисера. Її немає серед фінансової звітності керівників московських театрів та закладів культури.

Відомості про доходи видатних діячів культури за минулий рік були опубліковані на сайті профільного московського департаменту 24 травня. Найзаможнішим виявився художній керівник Театру естради Геннадій Хазанов, який заробив 78 млн рублів, повідомляє “Ехо Москви”.

При цьому у зведеному документі немає відомостей про доходи Микити Михалкова, який працює художнім керівником Державного театру кіноактора. Як повідомив заступник голови “Трансперенсі інтернешнл – Росія” Ілля Шуманов, у відсутності декларації режисера немає порушення закону, але це суперечить суспільному інтересу.

Нагадаємо, згідно з декларацією про доходи режисера Микити Михалкова за 2017 рік він заробив 529 мільйонів рублів (близько 1,5 мільйона рублів на день), що в 2-3 тисячі разів більше щоденного доходу середньостатистичного пенсіонера. Також режисер і відомий борець за моральність володіє цілою мережею нерухомості.

“У Михалкова також знайшли 89 земельних ділянок, шість житлових будинків, шість квартир, 11 нежитлових будівель, вертоліт і трактор, – повідомляє lenta.ru. – Журналісти відзначили, що ім’я Михалкова зустрічається серед засновників або співвласників десятків фірм з різноманітними сферами діяльності”.

“Прибуток режисера складається з ведення десятків успішних бізнесів, – зазначає ura.news. – Так, Михалков володіє часткою в одному з найбільших алмазообрабатывающих заводів Росії ТОВ “ЧелПромДаймонд”, а також є засновником і утримувачем акцій кінокомпанії “Тріте”. Крім того, режисерові належить лісове господарство ТОВ “Темино-Лісове”, що орендує близько 30 тисяч гектарів лісового масиву”.