Системи охорони здоров’я майже не було — пацієнти платили за все. Ми створюємо щось нове, — Супрун про медреформе

За словами виконуючого обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун, Національна служба здоров’я ще розробляє гарантований пакет медичних послуг, який повинні представити разом з бюджетом.

«Ми не беремо те, що вже працює, і трохи змінюємо, ми створюємо щось нове. Системи охорони здоров’я майже не було – пацієнти платили за все», – підкреслила Супрун.

Він додала, що українці будуть продовжувати платити за медичні послуги, поки не почалася реформа вторинної ланки.

«Ви, преса, повинні про це говорити, а не показувати сюжети, як люди скаржаться, що немає ліків. Має бути пояснення: немає ліків, тому що реформа ще підходить до цього… Національна служба здоров’я ще розробляє пакет, який ми повинні подати разом з бюджетом. Ще прораховуються тарифи, за якими ці послуги будуть оплачуватися з бюджету. Ті речі, які гарантовані зараз, – це первинна ланка, де є сімейний лікар, це екстрена медична допомога… Також зараз гарантується паліативна допомога», – зазначила в. о. міністра.

Супрун повідомила, що додаткові послуги будуть оплачуватися залежно від можливостей бюджету України і місцевих бюджетів.

«Триватиме програма «Доступні ліки». Кожен рік цей бюджет буде розширюватися, щоб сюди входили ліки і на інші хвороби. Зміниться система планування і фінансування лікарень – скільки лікарні пролікують людей, стільки їм буде надано грошей. Вони повинні планувати, оскільки мають статистику за останні 10 років і можуть сказати, скільки було операцій, скільки пацієнтів. Тоді лікарні можуть запланувати будівництво, устаткування, ліжка. Це повинно допомогти лікарням, щоб вони краще могли розпоряджатися коштами», – підсумувала вона.