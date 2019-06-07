Дорожню карту Зеленського за «Мінську» поки тримають в секреті

Дорожню карту президента України Володимира Зеленського за припинення війни на Донбасі і звільнення полонених поки залишать в секреті.

«По-перше, в Україні вже були прецеденти, коли наші ініціативи блокували, знаючи їх наперед. Публікувати карту занадто рано – це питання безпеки», — заявила вона.

Також вона додала, що карту потрібно узгодити з європейськими партнерами в рамках Нормандського формату. У зв’язку з цим, за словами Мендель, вони б не хотіли оприлюднити її до 19 червня.

При цьому вона зазначила, що перед Україною стоять дві найголовніші завдання. Це припинення вогню і повернення додому полонених українців.