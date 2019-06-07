Вбивство Гандзюк: суд виніс вирок обвинуваченим

Координатор нападу на Гандзюк Сергій Торбін був засуджений до шести років і шести місяців позбавлення волі, а безпосередній нападник Микита Грабчук — до шести років в’язниці.

Покровський районний суд Дніпропетровської області затвердив угоди зі слідством п’ятьох фігурантів справи вбивства радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк.

Усім інкримінували 27, 28 та 121 статтю ККУ — умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне групою осіб за попередньою змовою.

Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука – до 6 років в’язниці.

Володимира Васяновича, В’ячеслава Вишневського та Віктора Горбунова до 4 років;

Віктор Горбунов отримав 3 роки.

Водночас фігурантам зарахували вже відбутий термін. Оскаржити рішення суду обвинувачені можуть протягом 30 днів. Обвинувачених зобов’язали сплатити 50 тис. грн на покриття судових витрат.