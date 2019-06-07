Медики перерахували ранні симптоми туберкульозу

Медики озвучили сигнали організму, які можуть служити раннім симптомом туберкульозу. Своєчасне виявлення проблеми підвищує шанси на успішне лікування.

При розвитку туберкульозу у людини у вечірній час можуть з’являтися нетипові слабкість і втома, також має місце втрата апетиту. Поступово до цих симптомів додається підвищена температура, не виключається виникнення задишки. При зазначеній проблемі проявляє себе сухий кашель, що може супроводжуватися виділенням мокротиння зі слідами крові. У нічний час у страждаючих від туберкульозу громадян нерідко відзначається підвищена пітливість.

Захворювання може передаватися повітряно-крапельним шляхом, за допомогою побутових предметів або навіть у вигляді висохлих частинок, що проникають в організм з пилом. Після курсу лікування туберкульозні палички здатні залишатися в сплячому стані в організмі, очікуючи моменту ослаблення імунної системи, тому своєчасні обстеження вкрай важливі.