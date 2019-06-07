Росії напророкували нову перебудову

Глава Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП) Олександр Шохін заявив, що поточна ситуація в Росії близька до часів перебудови, передає належить Григорію Березкін агентство РБК.

Виступаючи на діловому сніданку Ощадбанку на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ), Шохін згадав про початок 80-х років, коли президент СРСР Михайло Горбачов оголосив програму прискорення темпів науково-технічного прогресу та економічного зростання.

«Потім, через рік-інший, почалася перебудова — тобто програма інституційних реформ. Мені здається, що ми дуже близькі до повторення пройденого», — констатував глава РСПП.

Він також підкреслив, що Росії потрібні високі темпи економічного зростання для того, щоб реалізувати національні проекти, а умовою досягнення високих темпів є реальні реформи.

Раніше на ПМЕФ посперечалися голова Рахункової палати Олексій Кудрін і міністр економічного розвитку Максим Орєшкін. Вони розійшлися в оцінках перспектив зростання російської економіки.