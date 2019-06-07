Небезпечно: Державіаслужба заборонила польоти YanAir

Державіаслужба призупинила польоти авіакомпанії YanAir у зв’язку з низкою зауважень в роботі перевізника.

Відзначається, що діючою комісією з питань сертифікації експлуатації Державіаслужби було прийнято рішення про призупинення сертифіката YanAir 7 червня.

Зазначене рішення ухвалили за підсумками комплексної інспекційної перевірки, яка виявила низку зауважень, в тому числі критичних. За даними регулятора, вони можуть негативно позначитися на безпеці перельотів.

Сертифікат експлуатанта авіаслужби можуть відновити тільки після того, як авіаперевізник усунути виявлені недоліки і запевнить в здатності забезпечити належний рівень безпеки польотів.

У компанії YanAir вже відреагували на рішення Державіаслужби.

Додамо, що сертифікат експлуатанта є документом, що підтверджує те, що авіаперевізник не відповідає вимогам Повітряного кодексу та рекомендаціям Міжнародної організації цивільної авіації.