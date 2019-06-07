Творець Telegram відмовився від їжі заради «ясності мислення» і нових ідей

Відомий російський програміст, творець сервісів Вконтакті і Telegram Павло Дуров, який є громадянином Великобританії, вже шість днів п’є тільки воду, заявляючи, що «нульове споживання їжі покращує ясність мислення».

Про це пише Дуров у своєму Telegram, розповідаючи, що є великим прихильником самообмеження і що останні 15 років він не вживає алкоголь, кофеїн, м’ясо, фаст-фуд і не п’є таблетки. Після травня, в якому Дуров обмежувався тільки рибою та морепродуктами, в червні він вирішив спробувати щось більш радикальне»: «Останні шість днів я пив лише воду і відчуваю себе чудово. Оскільки нульове споживання їжі покращує ясність мислення, я також багато чого зробив для управління продуктами».

Програміст розуміє, що втратить м’язову масу, але вірить у те, що до нього під час посту прийдуть нові ідеї, що буде корисно для мільйонів користувачів Telegram». Саме це він назвав своїм «пріоритетом номер один». Також Павло Дуров розповів, що рік тому він виключив зі свого раціону глютен, молочні продукти, яйця і фруктозу, щоб «домогтися більш високої продуктивності і ясності мислення, а також для тренування сили волі та самодисципліни».

Ще однією технікою для посилення сили волі він назвав «плавання у крижаній воді кожну зиму у Фінляндії або Швейцарії». «Якщо ви коли-небудь стикалися з необхідністю залишатися в озері з тонким шаром льоду на поверхні протягом декількох хвилин, у вас менше шансів відкладати, коли справа доходить до нудного, але необхідного проекту», — пише Павло Дуров.