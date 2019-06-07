Під Харковом дев’ятирічний хлопчик “замінував” школу

В місті Люботин Харківської області дев’ятирічний школяр повідомив про замінування своєї школи, перебуваючи на відпочинку у таборі.

Повідомлення в вибухівку в школі по вулиці Шевченка надійшло в службу “102” 6 червня близько 19:00. Неправдиве повідомлення про замінування зробив 9-річний учень цієї ж школи. Хлопчик зараз перебуває на відпочинку в літньому таборі, розташованому в іншій області України.

Експерти, які приїхали в школу, оглянули 800 “квадратів” приміщень і 1000 – прилеглій території. Ніяких вибухових пристроїв або небезпечних речовин вони не знайшли.

“Інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Люботинського відділення поліції. Вирішується питання про притягнення батьків хлопчика до адміністративної відповідальності за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення”, – розповіли в поліції.