Поради, які допоможуть позбутись від целюліту

Ескперти поділились порадами, які допоможуть позбутись від целюліту.

Контроль вуглеводів і фізична активність. Один з найефективніших способів – контроль вуглеводів в раціоні харчування. Якщо скоротити в харчуванні кількість вуглеводів і займатися спортом, відверто неестетичного прояву целюліту можна уникнути.

Масаж. За словами експертів, в боротьбі з целюлітом “ручні і механічні дії – це допоміжні процедури”. Антицелюлітні креми дають ефект тільки за умови, що використовуються при масажі. Якщо просто намазатися таким кремом і сидіти чекати ефекту, то таке очікування ні до чого не призведе. Креми без масажу для позбавлення від целюліту – марно витрачені гроші.

Правильне харчування. Правильне харчування і регулярні тренування допомагають боротися з накопиченням надлишку жиру в клітинах, а разом з цим – і з целюлітом. Потрібно строго контролювати споживання солі, активно їсти продукти, багаті калієм і вітаміном С. Також слід відмовитися від фастфуду, газованих напоїв, кави і кинути палити, адже все це погіршує кровообіг і руйнує судини, що безпосередньо впливає на вигляд шкіри. Нестача води і корисних жирних кислот також робить целюліт помітнішим, тому важливо пити достатньо води і споживати здорові джерела жирів.