Последняя амбиция: Владимир Кличко хочет вернуться в ринг в 2022 году

Как сообщает Обозреватель, украинский легендарный боксёр-супертяжеловес Владимир Кличко (64-5, 53 КО) принял решение не возобновлять карьеру профессионального спортсмена до 2022 года. Однако, у него осталось желание провести ещё один поединок за титул чемпиона мира.

Единственное, чего ещё хочет Кличко-младший от бокса – это побить рекорд американца Джорджа Формана, которому удалось стать чемпионом мира в почти 46-летнем возрасте.

Такой бой может состояться не ранее 11 января 2022 года, когда Владимиру исполнится 45 лет, 9 месяцев и 17 дней. Хотя более реалистичная дата – весна 2022 года. Например, 26 марта, когда Владимиру уже исполниться 46 лет, сообщает СпортАрена

Напомним, ранее DAZN предлагало Владимиру Кличко контракт на з поединка, включая двух его крайних соперников-обидчиков: Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Как известно, и Тайсон Фьюри, и Энтони Джошуа на данный момент не являются чемпионами мира в супертяжёлом весе. Энтони Джошуа, как известно, 2 мая уступил техническим нокаутом мексиканцу Энди Руису.

Кто будет чемпионом мира в 2022 году спрогнозировать сложно, но можно ожидать, что к тому времени Александр Усик сумеет завоевать чемпионский пояс, а в таком случае организовать бой Усик-Кличко не составит особого труда. Такой бой может действительно стать окончательной и яркой точкой в великой карьере Владимира Кличко.

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