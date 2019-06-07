Полуразваленный наркологический диспансер: стало известно, как лечат наркоманов в России. Видео

В сети показали условия, в котором находится республиканский наркологический диспансер в Петрозаводске на России. Об этом сообщает Zrada.today.

лечение наркозависимых людей проходит в полуразваленном здании. Сам дом построен с дерева. Помещение находится в критическом состоянии и требует ремонта.

Внутренние стены диспансера облезлые, вдоль всего потолка образовались огромные пятна (видимо крыша здания также находится в критическом состоянии).

Ещё на видео заметны огромные трещины в стенах. Ступеньки на второй этаж давно потрескались и сильно прогибаются под весом людей.

Более подробно смотрите видеоролик ужасного состояния республиканского наркологического диспансера:

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Почему при взгляде на такой наркодиспансер кажется, что там продают наркотики, а не лечат от наркозависимости? pic.twitter.com/poOztPzb6K

— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 7 червня 2019 р.

Пользователи сети Твиттер шутят, что само здание видимо держится только на русских скрепах. Некоторые отмечают, что в России есть больницы и похуже (хотя куда хуже редакция Zrada.today представить не может.)

Один из пользователей опубликовал фото дома, который находится в 100км от Москвы. Он заявил, что в России есть люди, которые живут в примерно таких же условиях, как наркоманы Петрозаводска.

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