У Харкові зареєстрували партію Шарія

В Україні зареєстрована політична партія, що носить ім’я політичного блогера Анатолія Шарія – “Партія Шарія”.

Відповідна інформація міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерсва юстиції.

Зазначається, що партія зареєстрована у Харкові. Керівником партії вказана Чекман Наталія Василівна.

Раніше сам Шарій на своєму Youtube-каналі повідомив про реєстрацію своєї партії.

Відеоблогер та колишній журналіст Шарій відомий своєю проросійською позицією. У 2014 році він створив відеоблог на YouTube, де критикує українську владу, символіку, українські атрибути, ЗМІ, персоналії та події, пов’язані з Україною, а також російську несистемну опозицію.

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