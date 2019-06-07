З’їзд партії «Слуги народу» відклали

З’їзд політичної партії «Слуга народу», який був запланований на найближчу суботу, переноситься.

Про це повідомила прес-служба партії в п’ятницю. На з’їзді буде затверджено і показаний список кандидатів від партії «Слуга народу» в общемандатном та одномандатному округах. Також буде представлена програма партії.

«Нам потрібен ще один додатковий день, щоб завершити розгляд анкети тих, хто висловив бажання балотуватися від партії у мажоритарних округах. Через сайт «Слуги народу» ми отримали понад 3,5 тис. заявок. Терміни стислі, але ми хочемо встигнути опрацювати всі анкети, щоб вибрати найбільш гідних кандидатів», — повідомляє прес-служба партії в п’ятницю.

Тепер з’їзд партії відбудеться в неділю, 9 червня. Місце та графік проведення заходу не змінюються – початок з’їзду запланований на 12.00, він пройде в Національному ботанічному саду ім Н. Гришко.