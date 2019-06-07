Захід бачить в Зеленском загрозу путінському режиму — Washington Examiner

Новачок у політиці Володимир Зеленський, який здобув впевнену перемогу на президентських виборах завдяки своїм антикорупційним обіцянкам, може послабити російського президента Володимира Путіна, кажуть західні офіційні особи.

Після розпаду Радянського Союзу в Росії і в Україні панують заможні олігархи. Якщо новий український президент Володимир Зеленський зуміє притиснути до нігтя магнатів, це поставить в незручне становище Путіна і змусить його піти на реформи у власній країні, вважають представники Заходу.

«Якщо він доб’ється успіхів, російські громадяни вимагатимуть змін від власного уряду», — заявив Washington Examiner один європейський дипломат, який побажав залишитися невідомим.

Американський представник сказав про це навіть більш виразно. «Я думаю, це загроза існуванню путінського режиму», — заявив джерело, не уповноважений робити офіційні заяви.

Адміністрація Трампа готується допомогти 41-річному колишньому коміку і акторові Зеленському, який на квітневих виборах набрав 73 відсотка голосів. Минулого тижня Трамп підписав лист із запрошенням Зеленському відвідати Вашингтон з державним візитом, зробивши це лише через кілька днів після його інавгурації. Колишній актор і комік викликав недобрі передчуття, взявши на роботу радників, які можуть мати поганий вплив на його плани по боротьбі з корупцією. Однак адміністрація Трампа вважає, що Зеленський як президент зуміє зірвати російські спроби панувати над Україною.

«Майбутнє України на наступні п’ять років буде визначено в найближчі три місяці», — сказав Washington Examiner спеціальний представник США по Україні Курт Волкер.

Майбутні тижні надзвичайно важливі, тому що Зеленський користується величезною популярністю, однак у парламенті країни переважають його противники. Крім того, Захід турбує те, що у нового президента є як мінімум один друг з числа великих олігархів. Зеленський призначив головою свого апарату юриста, пов’язаного з Ігорем Коломойським. Цей зневажаються у зовнішньому світі олігарх створив банк, який був націоналізований в 2016 році після отримання термінової допомоги на багато мільярдів доларів на тлі звинувачень у розкраданнях і поганому управлінні.

З іншого боку, Коломойський фінансував приватні загони бійців, які в 2014 році зупинили російський наступ, а також підтримав кампанію Зеленського. Тим не менш близькі стосунки між Зеленським і Коломойським можуть змусити нового президента дбати насамперед про те, щоб виправдати вкладені в нього інвестиції Коломойського. Виправдання надій Трампа на політичне партнерство з Зеленським — скептики сумніваються, що саме це буде пріоритетом у колишнього коміка.

«Підсилять США підтримку Зеленському чи ні?— запитує старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики (Center for European Policy Analysis) Дональд Дженсен, — Це буде залежати від того, наскільки Зеленський зуміє переконати адміністрацію, що він стане активно і наполегливо проводити економічні реформи».

Зеленський намагається запевнити Євросоюз та Сполучені Штати в тому, що у нього є щире бажання і намір реформувати Україну, і що західні країни повинні бути зацікавлені в його успіху.

«Україна у складі ЄС — це смерть російського імперського проекту, — сказав він у середу в Брюсселі. — Більш того, це потужний удар по російському авторитаризму, це шлях до демократичних змін у Росії та на всьому пострадянському просторі».

У 2014 році Росія анексувала Крим і вторглася на схід України, використавши війська без знаків розрізнення. Своїми діями вона спробувала перешкодити колишньому радянському васалові зміцнити зв’язки з Євросоюзом. З-за цього конфлікту російсько-американські відносини круто спікірував вниз. Дві угоди про припинення вогню лише частково зупинили бойові дії, які Росія досі намагається представити як внутрішню громадянську війну.

Зеленський проводив свою кампанію під гаслами про закінчення війни, але Путін у відповідь на його перемогу на виборах почав пропонувати російські паспорти українцям, які живуть на підконтрольних Москві територіях, стверджуючи, що дві країни є «єдиним народом», у якого повинно бути «спільне громадянство».

Насправді, після початку війни громадська думка в Україні різко розвернувся проти Росії. Проте історична близькість, існуюча між двома суспільствами, — це не тільки проблема, але і позитивна для нас причина, по якій реформи в Україні можуть створити проблеми Путіну.

«Це інша модель для слов’янського світу, — сказав американський представник, не уповноважений робити публічні заяви. — Якщо реформи можливі в Україні, люди будуть питати, чому те ж саме не можна зробити в Росії».

Волкер щосили підливає масла у вогонь. Він публічно розхвалює намір українського уряду в партнерстві з ЄС втілювати в життя антимонопольне законодавство, яке змусить олігархів відмовитися від контролю над найбільшими підприємствами та галузями в обмін на звільнення від кримінального переслідування і фінансову реабілітацію.

«Якщо хочете зупинити корупцію, зупиніть олігархічну систему, щоб можна було відродити конкуренцію у всій економіці», — сказав Волкер.

Однак адміністрація Трампа на цій конкретної ідеї не наполягає, і Зеленському доведеться самому вирішувати, до яких реформ закликати під час виборів до парламенту. Дженсен вважає, що він навряд чи зможе завоювати більшість у парламенті без тилової підтримки свого друга-олігарха [Коломойського], а в Україні повно інших тіньових ділків, які бачать у парламентських виборах хорошу можливість для просування своїх інтересів.

«Дуже важливо закулісний вплив, що супроводжується великими грошима, — зауважив Волкер. — І між іншим, це не тільки Коломойський. Там багато людей, які спробують це зробити. А цій людині доведеться боротися з ними та досягати успіхів».