Пашинський разом з дружиною виводять гроші з «Айбокс Банку»

Сергій Пашинський

Народний депутат Сергій Пашинський і його дружина Руслана різко скоротили кількість зберігаються в «Айбокс Банку» грошей. Про це повідомляється на сайті журналіста Олександра Дубинського.

Так, якщо на початок 2017 року у Пашинського в «Айбокс Банку»

було 1 223 584 грн, $70 і 2 євро, то вже на 1 січня нардеп зберігав у банку 26

857 грн.

У Руслани на початку минулого року в «Айбокс Банку» було 430

531 грн і $1 435, а 1 січня цього року залишилося 2 303 грн і $1 435. В інших банках

у подружжя заощаджень немає.

Також на початок року у Пашинського було готівкою $120 тис. і

90 тис. євро, а у його дружини – 1,4 млн грн, $150 тис. і 50 тис.

«Основні акціонери «Айбокс Банку» на 20 травня 2019 р Володимир

Дробот (81,52%) та Євген Березовський (9,9%). Брати Володимир і Анатолій Дробот

співвласники будівельної компанії «Миськбудинвест», – йдеться у публікації.

Нещодавно SKELET-info повідомляв, що фірма Пашинського таємно отримала замовлення від Міноборони на 200 мільйонів гривень.

Також була знайдена зв’язок між Пашинським і підозрюваної в крадіжці

$20 млн «Ощадбанку».