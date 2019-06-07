Залишилися лише стіни: під Києвом через блискавку згоріла Свято-Троїцька церква (відео)

У Богуславі Київської області у Свято-Троїцьку церкву влучила блискавка, внаслідок чого сталося загоряння куполу храму.

Це відбулося 7 червня під час нічної грози. Вогонь охопив площу 144 кв.м. Його вдалося загасити через п’ять годин після початку пожежі.

До гасіння було залучено 20 осіб та 6 одиниць техніки з них від ДСНС 18 чоловіків особового складу та 4 одиниці техніки.

На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

– Все погоріло, залишилися лише стіни. Церква потребує капітальної реконструкції. Але на це необхідні величезні гроші. Всіх, кому небайдуже, закликаємо фінансово допомогти нашій церкві, – йдеться на сайті Новини Богуслава.