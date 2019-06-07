До партії “Слуга народа” намагається потрапити одіозний Григорій Мельниченко

Вже невдовзі відбудеться з’їзд партії “Слуга народа” і стане відомо, хто від лідера соцопитувань буде йти в Верховну Раду.

При цьому очевидно, що партія, яка будується у короткий термін, переживає кадровий голод. І зрозуміло, що до лав партії потраплять деякі не кращі представники того самого народу.

Вже декілька одіозних кандидатів заявили про свою співпрацю з “Слугою народа”.

Стало відомо про ще одного, подібного потенціального “слугу народа”.

Піти від “Слуги” у 140 мажоритарному окрузі намагається одіозний кандидат Григорій Мельниченко, зять Сергія Гриневецького, колишнього голови Одеської облдержадміністрації (1998-2005), екс-нардепа (до липня 2014 року входив до фракції Партії регіонів).

“Мельниченко відомий своїми кримінальними справами. Розстріляти людину на човні, забудувати національний парк, відрейдирити підприємство — все це для Григорія повсякдення. Але висока криша у вигляді високоповажного тестя дозволяє йому вже багато років залишатися безкарним. Очевидно, що саме через цю “кришу” Мельниченко і домовляється про свою участь у виборах від партії “Слуга народа”, – так прокоментував одеський активіст, якого цитує УкрМедіаЦентр.

Конфлікт активістів із Мельниченко триває вже чимало часу. Один із таких інцидентів можна подивитися у цьому відео.