ЧМ U-20: в четвертьфинале Украина встретиться с Колумбией

Юниорская сборная Украины уже превзошла достижения предыдущих поколений, пробившись в 1/4 Чемпионата мира. До этого, трижды самым высоким результатом наших было попадание в 1/8 финала молодежного Мундиаля. Сейчас команда Петракова в восьмерке лучших, но очевидно, что это не предел. Колумбия имеет звездную национальную сборную, однако молодое поколение пока ничем не выделяется на фоне сверстников. Как и в большинстве в таком возрасте, латиноамериканцам присущи нестабильность, авантюризм, психологическая неустойчивость. Поэтому сегодняшний матч – это тот случай, когда просто нужно выйти на поле и доказать, что в этот момент ты сильнее соперника.

Чемпионат мира-2019 U-20. Четвертьфинал

7 июня. Польша. Лодзь. Стадион “Видзев”

Колумбия 16:30 Украина

Телетрансляция – UA: Перший

Сборная Колумбии на групповом этапе заняла второе место. Латиноамериканцы обыграли хозяев турнира поляков и разбили 6:0 команду Таити, а вот Сенегалу уступили 0:2. В 1/8 финала Колумбия с большим трудом прошла Новую Зеландию. Основное и дополнительное время закончилось ничьей 1:1, серию пенальти колумбийцы начали с двух промахов, но смогли перехватить инициативу и выиграть в итоге.

Героем противостояния в первом раунде плей-офф стал голкипер Кевин Миер, который и в игре несколько раз выручил, и в серии пенальти отразил два удара. Из полевых игроков наибольшую опасность представляет форвард “Уотфорда” Кучо. Два последних сезона он провел в аренде в испанской “Уэске”. В Сегунде забивал почти в каждом втором матче, в Ла Лиге результативность уменьшилась – всего четыре результативных удара за сезон. Но поражают команды, которым он забивал – “Барселона”, “Реал”, “Валенсия” и “Вильярреал”. На турнире он отметился тремя голами, правда, все три – в матче с Таити.

Опасным при стандартах является центральным защитник Андрес Рейес, достаточно активны на флангах Ангуло Кортес и Луис Синистер из “Палмейраса” и “Фейеноорда”. Правда, оба пока еще очень далеки от первых команд бразильского и голландского грандов.

В Украине есть свой защитник-бомбардир – Денис Попов забивал США, Катару и Панаме. Рядом с ним, как всегда, будут играть Бондарь и Безкоровайный. На этот раз за их спинами будет не Андрей Лунин, а Владислав Кучерук. Голкипер “Реала”, который отстоял в четырех матчах на турнире, поехал в национальную сборную. Однако паниковать ни в коем случае не стоит – Кучерук был основным голкипером этой сборной в отборе и в финальной части Евро, на котором Украина дошла до полуфинала. И весной играл в товарищеских матчах, то есть Владислав наверняка знает, чего ожидать от защитников, а те могут положиться на своего вратаря.

Интересно, что против Панамы в центре поля играли не Мусолитин и Хахлев, а Дрышлюк и Чех. Трудно сказать, на ком остановит свой выбор главный тренер. Более прогнозируемо, что в атаке выйдет Даниил Сикан, а не Владислав Супряга. Форвард “Шахтера” пока выглядит более убедительно, чем форвард “Динамо”.

Ориентировочный состав Украина: Кучерук – Конопля, Попов, Бондарь, Безкоровайный, Корниенко – Цитаишвили, Мусолитин, Хахлев, Булеца – Сикан

По версии букмекеров фаворитом этого матча является Колумбия.

Источник: ua-football.com

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