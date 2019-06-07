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Поляк намагався контрабандою вивезти з України 340 пачок сигарет. Відео, фото

07.06.2019

Працівники митниці в пункті пропуску «Краківець» виявили в авто 52-річного поляка 340 пачок сигарет різних марок та шість балонів з маркуванням «Refrigerant»

Про це повідомляє Zrada.today, з посиланням на прес-службу ДФС.

На сайті відомства повідомляється, що прихований крам прикордонники Мостиського загону та працівники митниці виявили  в пункті пропуску «Краківець».

Під час прикордонно-митного оформлення мікроавтобуса «Мерседес», яким прямував до Польщі 52-річний поляк.

В ході огляду транспортного засобу у правоохоронців виникли сумніви щодо відсутності прихованих предметів та товарів. Саме тому прикордонники ініціювали додаткову перевірку.

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