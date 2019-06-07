Медведчук і Бойко на переговорах в РФ: реакція соцмереж

У п’ятницю, 7 червня Глава політради партії “Опозиційна платформа — За життя” і кум президента РФ Віктор Медведчук та нардеп Юрій Бойко зустрілися у Санкт-Петербурзі з головою “Газпрому” Олексієм Міллером.

Zrada Today зібрала реакцію інтернет-користувачів на цю зустріч.

Нагадаємо, у Росії вони домовились про знижку на газ у 25% від Газпрому та заявили, що намагатимуться “примусити” нинішню владу піти на ці умови.

Під час зустрічі Медведчук поскаржився, що після попереднього їхнього візиту до Росії в Україні була “бурхлива, негативна реакція”, але їх це не тривожить, бо їм на це “наплювати”.

За його словами, обіцяні президентом РФ Володимиром Путіним 25% знижки на газ при прямих постачаннях – “промінь світла” для українців.

Реакція українців на політ Медведчука та Бойка до РФ