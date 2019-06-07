Собаки заражаються» стресом від господарів

Перевірити, чи може стрес людини відбиватися на стані його собаки, вирішили шведські вчені під керівництвом Енн-Софі Зундман з Линчепингского університету (Швеція). В їх дослідженні взяли участь 58 осіб та їх вихованці двох різних порід — шелті і коллі. Двічі — влітку і взимку — учені вимірювали рівень кортизолу в волоссі і вовни учасників.

Вчені з’ясували, що рівень кортизолу людей корелював (p < 0,001) з рівнем кортизолу їх собак, причому як в зимовий, так і в літній період. Найбільша залежність спостерігалася у собак-самок і тих собак, які беруть участь у змаганнях, а вік собаки, наявність можливості самостійного вигулу біля місця проживання, робочий розпорядок людини і наявність в будинку інших собак на зв’язок не впливали.

Далі автори вивчили, як активність вихованців позначається на їх рівні кортизолу, для чого протягом тижня собаки носили спеціальний нашийник — трекер активності: виявилося, що рівень кортизолу з активністю собаки ніяк не корелює. При цьому на рівень кортизолу впливало час року: в зимові місяці у собак (але не у власників) він був вище.

Експрес-інформація по країні

Швеція (Королівство Швеція – держава в Північній Європі, розташоване на Скандинавському півострові.

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Столиця – Стокгольм

Найбільші міста: Стокгольм, Гетеборг, Мальме, Уппсала

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 447 435 км2 (58-я в світі)

Населення – 9,83 млн чол. (90-я в світі)

Офіційна мова – шведська

Релігія – лютеранство

ІЛР – 0,898 (7-я в світі)

ВВП – $571,09 млрд (21-я в світі)

Валюта – шведська крона

Межує з: Норвегією, Фінляндією

Нарешті, дослідники розглянули, як на рівень стресу собак та їх власників впливають їх особистісні якості. Для цього вони скористалися опитувальника «Великої п’ятірки» для людей і його аналогом для собак (відповіді на другий опитувальник давали господарі). Так, вчені з’ясували, що невротизм власників з рівнем кортизолу собак корелює негативно, а відкритість досвіду і свідомість — позитивно.

Таким чином, автори винесли припущення про те, що собаки можуть відображати рівень стресу, який відчувають їх господарі. При цьому необхідно уточнити, що виявлена взаємозв’язок лише кореляція, яка, однак, не залежала від інших показників, здатних впливати на стрес — наприклад, рівня активності.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», люди і собаки полювали пліч-о-пліч ще 12 000 років тому.

За матеріалами N +1

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