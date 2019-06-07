Люди Кернеса не вірять в його партію і намагаються знайти підтримку у «Слуги народу» і Опозиційному блоці

До виборів у Верховну Раду України залишилося 6 тижнів. Кандидати вже отримали соціологію і розуміють свої шанси на проходження в парламент.

Ті ж, у кого особистий рейтинг поступається власним амбіціям, намагаються добрати бали за рахунок партійної підтримки. Все більше надій такі кандидати пов’язують з феноменом нової політичної сили «Слуга народу». І все частіше саме туди прагнуть потрапити всі, хто прагне опинитися біля керма.

Один з яскравих прикладів – скандально відомий депутат харківської обласної ради – Олександр Ткаченко, якому, не дивлячись на великий піар і спроби приписати досягнення роботи комунальних служб в окрузі на свій рахунок, досягти реального результату і заробити електоральні бали так і не вдалося. За інформацією харківських активістів Ткаченко буде намагатися потрапити в парламент через партію «Слуга народу», куди його повинні «порекомендувати» Коломойський і Хомутиннік.

«Ми будемо стежити за всіма партіями і списками кандидатів. Не можна допускати щоб за патріотичними гаслами проходили такі як Ткаченко. Будьте пильні, друзі! Ми не маємо права допустити реваншу! Слава Україні!», — акцентує активіст.

Крім того, нещодавно пройшов з’їзд партії «Довіряй справах» мерів Харкова і Одеси, Ткаченко там не був, мабуть, розуміє, що у рейтингу партії ще немає і відчутної підтримки чекати не варто. Були і переговори з Опозиційним блоком, але результату ще немає, як і від зустрічі з представниками «Слуги народів». В політичних колах все знаю про майстерність мера першої столиці розкладати своїх людей по іншим проектам. Тому і довіри до кандидата особливого немає, та й репутація залишає бажати кращого.

Активісти подали заяви про погрози у відповідні органи, а не так давно стало відомо, що прокуратура взялася за депутата Ткаченка вже по іншій справі — через перепродажу міськраді його ж будівлі з мільйонним наваром. Проте навіть не дивлячись на широкий розголос справах поки ходу не дали.

Руслан Якушев