Стародавня генна мутація захищає половину людства від діабету

Вчені з Університетського коледжу Лондона (UCL) стверджують, що давня генна мутація, яка поширилася серед людей після появи кулінарії, захищає людей від підвищення рівня цукру в крові і діабету навіть сьогодні. За словами дослідників, це стосується більше половини населення світу.

Дослідники виявили мутацію при вивченні гена CLTCL1, який активно бере участь у видаленні цукру з кровотоку. В той час, як визначена кількість цукру в крові необхідно для забезпечення енергії для роботи мозку та інших органів, надмірна його кількість призводить до діабету 2 типу.

Команда вважає, що мутація гена стала поширеною майже півмільйона років тому, коли люди звернулися до кулінарії. Проте мутація могла статися і раніше – близько 12,5 тисяч років тому, під час появи сільського господарства.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Чому сталася мутація?

За словами біохіміка і провідного автора дослідження Френсіса Бродського, з появою обробленої їжі і землеробства кількість цукру в раціоні людей збільшилася. Людському організму знадобилися додаткові механізми для очищення кровотоку.

Порівнюючи ДНК людей і різних інших видів, вчені встановили, що ген CLTCL1 з’явився майже через 500 мільйонів років до існування перших щелепних хребетних. З тих пір кілька видів тварин, включаючи мишей, овець і свиней, втратили ген. Вчені припускають, що CLTCL1 не був важливий для благополучного функціонування всіх організмів.

Однак люди не тільки зберегли ген, але й розвинули різні його форми, причому мутація стала поширеною тільки після того, як розвинулися кулінарія та сільське господарство.

Як мутація допомагає людям?

В сучасних дієти з високим вмістом вуглеводів мутировавшая форма гена може бути дуже корисною. Коли ми їмо вуглеводи, вони перетворюються в цукор, який циркулює в крові для вироблення енергії або накопичується у вигляді жиру. Після прийому їжі організм реагує на підвищення рівня цукру в крові, відкриваючи невеликі пори в мембранах м’язової і жирової тканини, щоб впустити цукор. Ці отвори створюються «переносниками глюкози», і між прийомами їжі вони утримуються всередині тканин з допомогою білка, що виробляється з допомогою гена CLTCL1.

Стара форма гена була корисна для древніх людей, тому що білок, який він виробляв, міцно утримував «переносники глюкози в м’язах і жирі, і рівень цукру в крові залишався високим. Це було особливо важливо для розвитку мозку.

Але поява кулінарії і сільського господарства означало, що люди поступово стали вживати більше цукру. Це сприяло появі нової мутації, яка кодує білок, менш ефективний для утримання переносників глюкози у м’язах і жирі. В результаті в тканини потрапляє більше цукру, а рівень глюкози в крові падає.

Знання того, який варіацією гена володіє людина, допоможе виявити ризик розвитку діабету 2 типу. Ті, у кого є одна або дві копії старої форми, повинні будуть ретельніше стежити за споживанням вуглеводів, так як вони схильні до більшого ризику розвитку діабету.

За матеріалами The Guardian

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