Жданов про заяву Зеленського по Донбасу: Тонемо в «мінськом» болоті і воюємо з «міфічними» бойовиками

Заклик президента Володимира Зеленського до Росії щодо відновлення контролю над бойовиками свідчить про те, що він не розуміє масштабів бойової потужності окупантів і чим це може закінчитися.

Про це в коментарі InfoResist сказав колишній офіцер оперативного управління Генштабу ЗСУ, полковник запасу Олег Жданов.

«Тому що це реально стріляла регулярна армія. Реально це була артилерійська батарея. Причому коригований вогонь, важка артилерія, 152 калібр. Пряме попадання в бліндаж. Це дитячий лепет на галявині з боку президента Зеленського, якщо чесно. Якщо він не розуміє цих речей, то тоді ми будемо продовжувати тонути в цьому «мінськом» болоті, воювати з якимись міфічними бойовиками і це буде нескінченна вічність», — вважає Жданов.

За його словами, виходячи з того, що на переговори в Мінськ відправили Леоніда Кучму, який зробив низку гучних заяв, Зеленський хоче зіграти в гру «війна – це добре».

«Судячи з того, що він відправив туди Кучму і той робить заяви про те, що знову треба розводити війська, знову треба припинити стріляти у відповідь, плюс сьогоднішню заяву, то так, схоже, що Зеленський дійсно збирається зіграти в ту ж гру, в яку грав Порошенко: війна — це добре», — заявив офіцер.

Він зазначив, що так буде тривати до тих пір, поки у Зеленського є кредит довіри з боку населення.

«Якщо це буде піддано жорстокій критиці, то це може викликати протестний настрій. Тому що, ну скільки можна ховати? Ми за 5 років набрали статистику майже таку ж, як за перші місяці війни. У нас більше 3 тис. чоловік тільки убитими. Тому поки у нього є карт-бланш, кредит довіри від виборців, то поки що вони можуть в цю гру ще погратися. А далі я думаю, що це може просто закінчитися сумно, в тому числі і для команди Зеленського», — підсумував Жданов.