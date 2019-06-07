ВООЗ: масштабні спалахи еболи можуть стати новою нормою

Всесвітня організація охорони здоров’я вважає, що світу потрібно готуватися до нової ери, в якій масштабні спалахи смертельних хвороб стануть нормою.
Заява ВООЗ була зроблена на тлі одно з найбільших спалахів еболи у Конго.
– Ми вступаємо у новий етап епідемій з високим впливом, і тут йдеться не тільки про еболу, – розповів виконавчий директор програми охорони здоров’я ВООЗ доктор Майкл Раян
За його словами, причинами виникнення масштабних спалахів могли стати експлуатації тропічних лісів, зміна клімату, мобільне населення, конфлікти і слабкий уряд.
Раян додав, що ВООЗ ніколи не стежила за такою великою кількістю надзвичайних ситуацій одночасно і така тенденція зберігатиметься й надалі, тому світу потрібно готуватися до масштабних епідемій.
Читайте також: Терористи «ЛНР» засудили місцевого жителя до 13 років в'язниці за шпигунство на користь України