Названо 13 «тихих» симптомів лейкемії, які не можна ігнорувати

Зарубіжні лікарі представили увазі 13 «тихих» симптомів лейкемії, ігнорувати які ні в якому разі не можна. Цей список включає в себе постійну втому і задишку.

Лейкемія – це захворювання, яке вражає клітини крові, що в кінцевому рахунку призводить до передчасного відходу з життя. У зв’язку з чим вкрай важливо розпізнати захворювання на ранній стадії, відзначають медики.

Першою ознакою небезпеки в цьому відношенні є втома і слабкість, які часто викликані з дефіцитом еритроцитів, що тільки посилює фізичне виснаження. Через деякий час до цих станів додається задишка.

У цьому ж списку незрозуміла поява синців. Кров з носа або кровотечі в яснах, кишечнику, легенів також можуть бути ознакою дефіциту тромбоцитів і проблем зі згортанням крові.

Про небезпеку сигналізують і червоні плями на шкірі, що мають вигляд «намальованих маленьких червоних точок ручкою». Цей же список включає в себе опухлі і збільшені ясна.

Однією з ознак хронічного, а іноді і гострого типу лейкозу є збільшення селезінки, що може призвести до втрати апетиту. Людина починає відчувати ситість навіть з вживання мінімальної порції страви. Непарний паренхіматозний орган черевної порожнини віддає болем у верхній лівій частині живота, якщо мова йде про зміну його розмірів.

Лихоманка або озноб не найзагальніші симптоми. Вони зустрічаються в чверті випадків раку крові. В інших випадках це вказує на інфекцію і ослаблену імунну систему.

Нічна пітливість також пов’язана із захворюванням, як і часті пульсуючі головні болі. Люди мають блідий вигляд з появою болю в кістках. Не можна ігнорувати і такі симптоми: збільшені лімфатичні вузли, шкірний висип, схожу на алергічну реакцію, часто повторювані інфекції.