Папа римський змінив текст «Отче наш»

Папа римський Франциск затвердив третє видання богослужбової книги «Римський міссал» – в новому варіанті були внесені зміни в італійський текст молитви «Отче наш».

Про це повідомляє католицьке видання Avvenir.

За даними журналістів, рішення Франциска оголосив кардинал Гуалтьерро Бассетта — вірянам пояснили, що тепер в молитві «Отче наш» буде змінена фраза «не введи нас у спокусу». Новий варіант звучить, як «не дай піддатися спокусі».

Очікується, що новий текст набере чинності через кілька місяців — вперше про необхідність змінити його Франциск заговорив два роки тому. Папа римський вважає, що початкова фраза неправильна — адже Бог не призводить людей до гріха.

За словами Франциска, Бог допомагає тим, хто прийшов до гріха — тому трактування тексту важливе для розуміння.

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